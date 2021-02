Una frana sotto al cimitero di Camogli fa finire in mare 200 bare | VIDEO

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Unadel terreno su cui è costruito ildi, un comune alle porte di Genova, ha fattoincirca duecentoe due cappelle, con tanto di salme all’interno. Non è stato un evento del tutto inaspettato, tanto che sul posto si erano recati alcuni operai dopo che dei rumori avevano fatto insospettire i responsabili del. Unanche piuttosto ambito, proprio per la sua posizione sulla scogliera, quasi a picco sul, a un altezza di 50 metri. Immediatamente si sono recate sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Rapallo per mettere in sicurezza lerimaste in bilico, mentre il nucleo sommozzatori è intervenuto per il recupero di quelle finite in acqua. Con loro ...

