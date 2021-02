Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 22 febbraio: la scoperta di Michele (Di lunedì 22 febbraio 2021) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 22 febbraio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera napoletana in onda su Rai 3 alle 20.40? Mentre Niko sta facendo di tutto per far venire fuori la verità sul crimine di cui è accusato Emil, Michele scopre qualcosa che rimette tutto in discussione e fa scarcerare il giovane. Giulia ha scoperto che Thea ha mentito per salvare Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 22 febbraio 2021)“Unal”, puntata del 222021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera napoletana in onda su Rai 3 alle 20.40? Mentre Niko sta facendo di tutto per far venire fuori la verità sul crimine di cui è accusato Emil,scopre qualcosa che rimette tutto in discussione e fa scarcerare il giovane. Giulia ha scoperto che Thea ha mentito per salvare Articolo completo: dal blog SoloDonna

