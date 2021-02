Un posto al sole anticipazioni: Franco chiede aiuto a Roberto Ferri, ecco perché (Di lunedì 22 febbraio 2021) Con l’arrivo del 2021, a Un posto al sole si è rifatto vivo un personaggio che non vedevamo in scena dalla prima parte del 2017, ovvero Nunzio Cammarota (ora interpretato da Vladimir Randazzo). Il ragazzo, che come tutti sanno è legato a doppio filo alla famiglia Boschi, è tornato a Napoli con una questione molto urgente da risolvere… Eh sì: Nunzio ha dei grossi debiti e, se non li salda in brevissimo tempo, a rischiare la pelle sarà sua madre. Questo ha portato il giovane a tentare il tutto per tutto per recuperare attraverso il poker la somma che gli serve e finora Franco di tutto ciò ha capito ben poco, a parte che il fatto che c’è sicuramente un mistero che aleggia e che gli sfugge. Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Tale mistero, comunque, durerà poco: tra ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 22 febbraio 2021) Con l’arrivo del 2021, a Unalsi è rifatto vivo un personaggio che non vedevamo in scena dalla prima parte del 2017, ovvero Nunzio Cammarota (ora interpretato da Vladimir Randazzo). Il ragazzo, che come tutti sanno è legato a doppio filo alla famiglia Boschi, è tornato a Napoli con una questione molto urgente da risolvere… Eh sì: Nunzio ha dei grossi debiti e, se non li salda in brevissimo tempo, a rischiare la pelle sarà sua madre. Questo ha portato il giovane a tentare il tutto per tutto per recuperare attraverso il poker la somma che gli serve e finoradi tutto ciò ha capito ben poco, a parte che il fatto che c’è sicuramente un mistero che aleggia e che gli sfugge. Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Tale mistero, comunque, durerà poco: tra ...

