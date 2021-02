Un Festival in «zona rossa light» | Toti annuncia strette anti-Covid a Sanremo e Ventimiglia fino al 5 marzo

(Di martedì 23 febbraio 2021) Che la città disarà blindatissima durante la 71esima edizione delè cosa risaputa ormai da settimane. Ma a complicare le cose è la difficile situazione sul fronte dei contagi da Coronavirus nelladel Ponente ligure. E per porre un freno a questa impennata di casi il governatore della Liguria, Giovanni, hato che nelle prossime ore firmerà un’ordinanza con regole-contagio ancor più stringenti, valide sia sul territorio sanremese, sia a, e in altri Comuni limitrofi, per lo più in prossimità del confine con la Francia. La decisione è infatti stata presa «per evitare che ladi confine possa traghettare l’ondata del virus dalla Francia all’Italia». Le restrizioni ae ...

petergomezblog : Covid, Toti ordina una zona rossa “light” a Ventimiglia. E a Sanremo, nella settimana del Festival, scatta solo la… - zazoomblog : Sanremo mini zona rossa nei giorni del Festival - #Sanremo #rossa #giorni #Festival - kingoftheheart : RT @ilgiornale: Il governatore della Liguria firmerà un'ordinanza con nuove restrizioni per Ventimiglia e Sanremo che ricadono proprio nei… - Italia_Notizie : Sanremo, mini zona rossa nei giorni del Festival - Marco_Zum : RT @petergomezblog: Covid, Toti ordina una zona rossa “light” a Ventimiglia. E a Sanremo, nella settimana del Festival, scatta solo la chiu… -

Ultime Notizie dalla rete : Festival zona

...Amadeus nel giorno in cui sulsi addensa anche l incubo di nuove restrizioni nel Ponente ligure, decise dal governatore della Liguria Giovanni Toti fino al 5 marzo per evitare che ladi ...L'edizione ovviamente sarà super blindata, per la prima volta nella storia non ci sarà il pubblico in platea e nella settimana delil comune di Sanremo (e altri limitrofi) saranno in...E nonostante il presidente della Regione, Giovanni Toti, stia cercando ogni possibile soluzione per tornare verso la zona gialla, sembra che per il Festival si vada verso un restringimento delle norme ...Che sarebbe stato un Festival blindato lo si era capito sin dalla notizia dell'assenza del pubblico al teatro Ariston. Ora, però, la stretta anti Covid si fa più rigida con l'annuncio di nuove restriz ...