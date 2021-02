Un anno senza l'arte di Federer, come il mondo senza il sole (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un anno senza Federer è come il mondo senza il sole, un dolore infinito, ma è anche un prepararsi a due, tre, quattro, dieci anni senza Federer. Vorrei ancora vedere quel gesto divino, quel rovescio, quella volée, quella sublime leggerezza che accompagnava ogni colpo, ma mi è stato detto che tutto finisce, che tutto si spegne, come si spense il cielo di Wimbledon, domenica 14 luglio 2019, sui due match point contro Djokovic. Avrei desiderato che finisse tutto lì, dopo la vittoria però, che il sipario si chiudesse con uno strappo netto, con una decisione irrevocabile, mettendo da parte sponsor, altre partite e altri sogni, invece una pallina finì di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 febbraio 2021) Unilil, un dolore infinito, ma è anche un prepararsi a due, tre, quattro, dieci anni. Vorrei ancora vedere quel gesto divino, quel rovescio, quella volée, quella sublime leggerezza che accompagnava ogni colpo, ma mi è stato detto che tutto finisce, che tutto si spegne,si spense il cielo di Wimbledon, domenica 14 luglio 2019, sui due match point contro Djokovic. Avrei desiderato che finisse tutto lì, dopo la vittoria però, che il sipario si chiudesse con uno strappo netto, con una decisione irrevocabile, mettendo da psponsor, altre partite e altri sogni, invece una pallina finì di ...

