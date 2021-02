Un anno e mezzo, vola giù con la mamma che muore: chi lo ha salvato? (Di lunedì 22 febbraio 2021) Voltato già dal ponte sul Piave il piccolo si è miracolosamente salvato, protetto dalle braccia di sua madre morta nel fiume. Ambulanza (Facebook)Il tragico gesto di sua madre, lanciatasi nel Piave a Treviso, con in braccio proprio lui, il suo piccolo di un anno e mezzo. Ma qualcosa è successo, in quel volo, lei, in preda ad una forte crisi depressiva a stretto a se il piccolo, lo ha salvato, evidentemente da se stessa, e questo, questo suo atteggiamento naturale, spontaneo, da madre che protegge il proprio piccolo, le ha permesso di salvargli la vita. Un piccolo miracolo, che nessuno, o quasi, avrebbe mai immaginato. Lei 34enne, stanca, provata dal suo stato psicologico, aveva deciso di farla finita, e di gettarsi nel fiume dal ponte. Con lei aveva portato il suo piccolo di appena un ... Leggi su chenews (Di lunedì 22 febbraio 2021) Voltato già dal ponte sul Piave il piccolo si è miracolosamente, protetto dalle braccia di sua madre morta nel fiume. Ambulanza (Facebook)Il tragico gesto di sua madre, lanciatasi nel Piave a Treviso, con in braccio proprio lui, il suo piccolo di un. Ma qualcosa è successo, in quel volo, lei, in preda ad una forte crisi depressiva a stretto a se il piccolo, lo ha, evidentemente da se stessa, e questo, questo suo atteggiamento naturale, spontaneo, da madre che protegge il proprio piccolo, le ha permesso di salvargli la vita. Un piccolo miracolo, che nessuno, o quasi, avrebbe mai immaginato. Lei 34enne, stanca, provata dal suo stato psicologico, aveva deciso di farla finita, e di gettarsi nel fiume dal ponte. Con lei aveva portato il suo piccolo di appena un ...

Agenzia_Ansa : Tragedia nel #Trevigiano, mamma si suicida lanciandosi dal ponte con il figlio di un anno e mezzo. Lei è morta, il… - parloamestessa : Vivo a Bergamo e per un anno ho fatto tutto il possibile per proteggere i miei cari fragili in mezzo alle ondate de… - marinel18181293 : RT @latarma: E trema il cuore ad ascoltare #mengonilannocheverrà in mezzo ad una delle piazze simbolo di questo anno così difficile. Grazie… - Tyrannosauros78 : RT @alessia_smile6: posso confessarvi un segreto: mi sono rotta il cazzo di stare a casa p.s. e da un anno e mezzo che non esco, quando p… - gianant15030819 : @OGiannino Come sempre, purtroppo, i Sindacati si mettono di mezzo nelle questioni di didattica, dove non è loro co… -