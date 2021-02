Un altro mese chiusi per riaprire a Pasqua | verso il nuovo decreto | stop agli spostamenti tra regioni | lockdown provinciali | ristori rapidi

Leggi su open.online

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Un giro di vite sulle regole anti Covid è previsto con il primoCovid del governo Draghi, che questa mattina nel Consiglio dei ministri discuterà sulle misure per la gestione della pandemia a partire dal punto fermo dellotra le, che sarà prorogato fino al 27 marzo. Ilprovvedimento scatterà dal 5 marzo con buona parte delle restrizioni finora in vigore confermate, compreso il coprifuoco e le visite ad amici e parenti, e qualche novità, a partire dall’organizzazione delle fasce di rischio con possibili, passando per le possibili riaperture differenziate per le attività, soprattutto per quelle chiuse da tempo. Un nervo sensibile toccato già nel vertice di ieri con le ...