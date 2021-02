Uefa Women’s Euro 2022 | il countdown segna 500 giorni | l’Italia ci sarà?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Originariamente in programma per l’estate 2021, l’peo di calcio femminile è stato rinviato di un anno per avere più spazio e visibilità visto lo slittamento della stessa competizione maschile che si giocherà tra pochi mesi.un evento esclusivo e di prima fascia, il calcio femminile è sempre di più una realtà convincente e di successo che regala grande spettacolo a tutti gli appassionati. Cianche il VAR per la prima volta in una manifestazione sportiva in rosa. Altrole importante che celebra la grande meritata avanzata del calcio femminile negli ultimi anni. L’appuntamento è quindi, tra 500: le migliori nazionalipee si sfideranno in una competizione che regalerà di certo grandi emozioni. L’...