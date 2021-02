Udinese Fiorentina (probabili formazioni e Tv) (Di martedì 23 febbraio 2021) Match di metà classifica, due squadre che si stanno avviando verso la salvezza dopo periodi un po’ complicati. Questa è Udinese Fiorentina, gara della ventiquattresima giornata di Serie A 20/21. Il match si giocherà domenica 28 febbraio alle ore 15,00 presso lo stadio Artemio. Franchi di Firenze. Come arrivano le squadre? Posizione in classifica tranquilla per entrambe le squadre. Il distacco dal terzultimo posto infatti è di ben 10 punti, un vantaggio importante. I friulani sono reduci dal pareggio in rimonta contro il Parma, Gli uomini di Gotti, dopo un primo tempo sottotono, sono saliti in cattedra nel secondo tempo trascinati da un grande De Paul. Un match deciso anche dai cambi sapienti di Luca Gotti, dato che il primo gol è stato firmato da Okaka e la rete di Nuytinck è stata propiziata da Ouwejan. La Viola ha sofferto il giusto contro lo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 23 febbraio 2021) Match di metà classifica, due squadre che si stanno avviando verso la salvezza dopo periodi un po’ complicati. Questa è, gara della ventiquattresima giornata di Serie A 20/21. Il match si giocherà domenica 28 febbraio alle ore 15,00 presso lo stadio Artemio. Franchi di Firenze. Come arrivano le squadre? Posizione in classifica tranquilla per entrambe le squadre. Il distacco dal terzultimo posto infatti è di ben 10 punti, un vantaggio importante. I friulani sono reduci dal pareggio in rimonta contro il Parma, Gli uomini di Gotti, dopo un primo tempo sottotono, sono saliti in cattedra nel secondo tempo trascinati da un grande De Paul. Un match deciso anche dai cambi sapienti di Luca Gotti, dato che il primo gol è stato firmato da Okaka e la rete di Nuytinck è stata propiziata da Ouwejan. La Viola ha sofferto il giusto contro lo ...

