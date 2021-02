Uccide l'ex moglie e tenta il suicidio: era agli arresti domiciliari per maltrattamenti (Di lunedì 22 febbraio 2021) Uccide l’ex moglie e tenta il suidicio. Succede a a Cortesano, in zona MasoSaracini, piccolo centro a pochi chilometri da Trento. Autore del delitto un imprenditore agricolo di 39 anni, Lorenzo Cattoni, che ha ammazzato la donna, Deborah Saltori, 42 anni, sembra utilizzando un’accetta e colpendola alla carotide. Il femminicidio è avvenuto nella campagna in cui l’uomo stava lavorando. L’allarme è stato lanciato da un passante che ha notato il corpo dell’uomo agonizzante a terra. Ora il 39enne è ricoverato in gravi condizioni intubato all’ospedale Santa Chiara di Trento. L’uomo, che era agli arresti domiciliari a casa dei genitori a Nave San Rocco, a circa 15 chilometri da Trento, ma poteva assentarsi per lavorare , era già stato ammonito dal questore di Trento due volte per violenza ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 febbraio 2021)l’exil suidicio. Succede a a Cortesano, in zona MasoSaracini, piccolo centro a pochi chilometri da Trento. Autore del delitto un imprenditore agricolo di 39 anni, Lorenzo Cattoni, che ha ammazzato la donna, Deborah Saltori, 42 anni, sembra utilizzando un’accetta e colpendola alla carotide. Il femminicidio è avvenuto nella campagna in cui l’uomo stava lavorando. L’allarme è stato lanciato da un passante che ha notato il corpo dell’uomo agonizzante a terra. Ora il 39enne è ricoverato in gravi condizioni intubato all’ospedale Santa Chiara di Trento. L’uomo, che eraa casa dei genitori a Nave San Rocco, a circa 15 chilometri da Trento, ma poteva assentarsi per lavorare , era già stato ammonito dal questore di Trento due volte per violenza ...

