Uccide il padre a martellate, dramma in provincia di Rovigo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Omicidio in provincia di Rovigo. Un ragazzo di 20 anni ha ucciso il padre a martellate al culmine di una lite. PORTO VIGO (Rovigo) – Omicidio in provincia di Rovigo. Un ragazzo di 20 anni ha ucciso il padre al culmine di una lite in un appartamento di Porto Vigo. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il giovane ha colpito più volte il genitore con il martello. Le condizioni dell'uomo sono sembrate sin da subito molto gravi. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso poco dopo il suo arrivo in ospedale. E' in corso l'indagine per cercare di ricostruire meglio la dinamica della vicenda.

