Uccide giraffa per fare regalo di San Valentino peggiore di sempre – FOTO (Di lunedì 22 febbraio 2021) regalo di San Valentino a dir poco macabro quello che ha consegnato una cacciatrice al suo fidanzato. La donna Uccide una giraffa e la squarta. Il web e il mondo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

