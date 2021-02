Uae Tour | Ganna si conferma re delle crono | 8° successo di fila Pogacar nuovo leader

Gazzetta_it : #UaeTour, #Ganna sempre il padrone della crono: 8° successo di fila. #Pogacar nuovo leader - OA_Sport : #CICLISMO Che botto per Antonio Tiberi all'UAE Tour: brutta caduta dell'azzurro all'arrivo della crono. Le immagini… - WimMensen : RT @Gazzetta_it: #UaeTour, #Ganna sempre il padrone della crono: 8° successo di fila. #Pogacar nuovo leader - ileanariparbel6 : RT @Gazzetta_it: #UaeTour, #Ganna sempre il padrone della crono: 8° successo di fila. #Pogacar nuovo leader - Cicloweb_it : Filippo Ganna allunga la striscia vincente a crono, Tadej Pogacar nuovo leader dell’UAE Tour -

Otto su otto. Filippo Ganna si conferma l'indiscusso padrone della cronometro individuale dopo avere conquistato anche la seconda tappa dell', prova contro il tempo di 13 km sull'isola di Al Hudayriat che il 24enne piemontese in maglia iridata ha concluso in 13'56', a quasi 56 all'ora di media. Si tratta del suo ottavo successo ...D'accordo con gli organizzatori la Alpecin - Fenix, trionfatrice nella prima tappa con Mathieu Van de Poel , ha deciso di ritirarsi dalloa seguito della positività al coronavirus di un membro del proprio staff.Bell'inizio di stagione per Stefan Bissegger nell'UAE Tour. Nella seconda tappa, una cronometro di 13 km sull'isola Al Hudayriat, il turgoviese ha dimostrato ancora una volta di essere tra i migliori ...Filippo Ganna (Ineos) coglie l'ottavo centro consecutivo in una prova contro il tempo nella seconda frazione dell'UAE Tour 2021. Il campione del Mondo della disciplina ha letteralmente dominato la pro ...