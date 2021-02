UAE Tour 2021 | punti di sutura al ginocchio per Antonio Tiberi dopo la brutta caduta nella cronometro

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Una bruttissima, a pochi metri dalla linea del traguardo. Si è conclusa in modo triste laindividuale in quel di Al Hudayriat Island all’UAEper. Il corridore laziale, al debutto nel World, è finito a terra in prossimità della linea d’arrivo a causa, molto probabilmente, di una forte folata di vento. Per fortuna niente di così grave per il classe 2001: si è rialzato sulle sue gambe, poi è comunque andato in ospedale dove gli sono stati applicati quattrodialdestro. Come dichiarato dallo stesso corridore su Instagram: “Parecchie escoriazioni, nulla di rotto o grave. Passerà anche questa”. Foto: Comunicato Trek Segafredo