UAE Tour 2021 | Ganna vince la tappa 2 Risultati e classifica

Ultime Notizie dalla rete : UAE Tour

Al Hudayriat Island, 22 febbraio 2021 - Arrivano le prove contro il tempo e spunta implacabile la sagoma massiccia di Filippo Ganna , che nella tappa 2 dell'2021 trova il suo terzo successo stagionale percorrendo i 13 km all'interno di Al Hudayriat Island in 13'56'' . Il campione del mondo della specialità riesce a spuntarla su specialisti del ...Filippo Ganna si conferma il più forte a cronometro, aggiudicandosi la sfida contro il tempo valida come 2ª tappa della terza edizione dell'di ciclismo (21 - 27 febbraio), unica gara del circuito Worlddisputata in Medio Oriente. Sul percorso lungo 13 chilometri, e ricavato interamente sull'isola di Hudayriyat, il campione ...Filippo Ganna domina la seconda tappa dell’UAE Tour, una cronometro individuale di 13 chilometri. Il 24enne campione del mondo ha percorso i 13 chilometri in 13’56 alla media di 55.981 km/h. Alle ...All'Uae Tour Matteo Sobrero (Astana Pro Tech) è arrivato quattordicesimo nella seconda frazione, la cronometro di 13 chilometri di Al Hudayriat Island.