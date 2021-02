Trump ha offerto a Kim un passaggio sull’Air Force (Di lunedì 22 febbraio 2021) Secondo quanto riferito dalla BBC, l’ex presidente americano Donald Trump ha offerto un passaggio al leader supremo nordcoreano Kim Jong-Un. Matthew Pottinger, un ex vice consigliere per la sicurezza nazionale specializzato in politica asiatica, ha affermato che Trump ha fatto l’offerta al leader supremo dopo che i due si sono incontrati nel 2019 ad Hanoi, Leggi su periodicodaily (Di lunedì 22 febbraio 2021) Secondo quanto riferito dalla BBC, l’ex presidente americano Donaldhaunal leader supremo nordcoreano Kim Jong-Un. Matthew Pottinger, un ex vice consigliere per la sicurezza nazionale specializzato in politica asiatica, ha affermato cheha fatto l’offerta al leader supremo dopo che i due si sono incontrati nel 2019 ad Hanoi,

periodicodaily : Trump ha offerto a Kim un passaggio sull’Air Force - Periodico Daily #Trump #Kim #AirForce @Billa42_ - MoliPietro : Trump ha offerto a Kim un passaggio sull’Air Force - RDAlessio : Fantastici gli americani, per chi doveva premere il pulsante per detonare e far crollare il casinò di Trump, hanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump offerto Corea del Nord, Trump invitò Kim Jong - un a bordo dell'aereo presidenziale Per il suo primo vertice con Trump a Singapore nel 2018, Kim viaggiò su un aereo Air China, offerto dalle autorità di Pechino interessate a mantenere la Corea del Nord sotto la loro sfera di ...

Sfide e limiti della politica verde di Biden. Report Economist ...di Parigi nel 2015 - consesso che si riunirà il 19 febbraio - l'America non ha ancora offerto un ... Donald Trump ha definito il cambiamento climatico una bufala e si è ritirato dall'accordo di Parigi; ...

Trump offrì a Kim Jong-un un passaggio sull'Air Force One AGI - Agenzia Italia Trump offrì a Kim Jong-un un passaggio sull'Air Force One Il leader nordcoreano rifiutò, ma se avesse accettato e fosse salito a bordo avrebbe creato non pochi problemi di sicurezza perché l'aereo presidenziale statunitense sarebbe stato costretto a entrare ...

Corea del Nord, Trump invitò Kim Jong-un a bordo dell'aereo presidenziale Dopo il vertice ad Hanoi del 2019, l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump offrì al leader nordcoreano Kim Jong-un un passaggio sull'Air Force One ...

Per il suo primo vertice cona Singapore nel 2018, Kim viaggiò su un aereo Air China,dalle autorità di Pechino interessate a mantenere la Corea del Nord sotto la loro sfera di ......di Parigi nel 2015 - consesso che si riunirà il 19 febbraio - l'America non ha ancoraun ... Donaldha definito il cambiamento climatico una bufala e si è ritirato dall'accordo di Parigi; ...Il leader nordcoreano rifiutò, ma se avesse accettato e fosse salito a bordo avrebbe creato non pochi problemi di sicurezza perché l'aereo presidenziale statunitense sarebbe stato costretto a entrare ...Dopo il vertice ad Hanoi del 2019, l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump offrì al leader nordcoreano Kim Jong-un un passaggio sull'Air Force One ...