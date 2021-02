Trump: “Contro di me caccia alle streghe, è fascismo” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Donald Trump parla di “caccia alle streghe” di tipo “fascista” dopo che la Corte Suprema ha respinto la richiesta di bloccare la consegna delle sue dichiarazioni dei redditi, ordinata da un grand jury di New York. E’ quanto si legge in una sua dichiarazione, citata dal sito The Hill, in cui l’ex presidente americano promette di continuare “a combattere” e si dice certo di “vincere”. La Corte Suprema non avrebbe mai dovuto permettere una cosa del genere, afferma Trump, lasciando intendere che è tutto un complotto dei democratici di New York. “Questa è una cosa che non è mai successa prima ad un presidente, è tutto ispirato dai democratici in un luogo totalmente democratico, New York city e il suo stato, completamente Controllati e dominati da un mio nemico, il governatore Andrew ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Donaldparla di “” di tipo “fascista” dopo che la Corte Suprema ha respinto la richiesta di bloccare la consegna delle sue dichiarazioni dei redditi, ordinata da un grand jury di New York. E’ quanto si legge in una sua dichiarazione, citata dal sito The Hill, in cui l’ex presidente americano promette di continuare “a combattere” e si dice certo di “vincere”. La Corte Suprema non avrebbe mai dovuto permettere una cosa del genere, afferma, lasciando intendere che è tutto un complotto dei democratici di New York. “Questa è una cosa che non è mai successa prima ad un presidente, è tutto ispirato dai democratici in un luogo totalmente democratico, New York city e il suo stato, completamentellati e dominati da un mio nemico, il governatore Andrew ...

