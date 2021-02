(Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Corriere Torino intervista Alfredo, neo eletto alla guida dell’Aia, Associazione Italiana Arbitri. Difende la tradizione arbitrale torinese. «Torino ha una sezione molto buona, ha cresciuto e lanciato tanti arbitri. Penso a Lops, Gonella, Pairetto, Rosetti… e tanti altri. C’è sempre stata grande continuità perché è un sistema che funziona, dove chi è più esperto si è sempre messo a disposizione dei giovani. Anche questo è gioco di squadra: quando il mio problema è tuo questa è la politica nel senso migliore». Parla delcomedella. «Senza dubbi,di unasiin. C’è chi pensa solo a se e non ti passa la palla, chi ti insulta, chi ti consola, chi simula… E se lo fanno lì, lo fanno in ...

osv_angelo : RT @napolista: Trentalange: «Il calcio è metafora di vita. L’integrità di una persona si riconosce in campo» «C’è chi pensa solo a se e no… - napolista : Trentalange: «Il calcio è metafora di vita. L’integrità di una persona si riconosce in campo» «C’è chi pensa solo… - Fantacalcio : VAR a chiamata, il parere di Trentalange (pres. AIA): 'E' una possibilità' - SkySport : Trentalange: 'Var a chiamata? Decide l'Ifab, ma siamo disponibili a sperimentare' - sportli26181512 : Trentalange: 'Var a chiamata? Decide l'Ifab, ma siamo disponibili a sperimentare': Il nuovo presidente dell'Associa… -

Ultime Notizie dalla rete : Trentalange calcio

Avevo qualche perplessità su come e dove dovesse ricominciare ildopo il primo lockdown ma ... Mauro Balata (B), Francesco Ghirelli (Lega Pro), Cosimo Sibilia (Dilettanti), Alfredo(...Avevo qualche perplessità su come dovesse ricominciare ildopo il primo lockdown, ma vi ho ... Francesco Ghirelli, (Lega Pro), Cosimo Sibilia (Dilettanti) e Alfredo(Aia). Sul palco ...Con il 73,45% (369, 84) dei voti Gabriele Gravina è stato rieletto alla presidenza della FIGC. La fumata bianca è arrivata già al primo scrutinio, con l’altro candidato Cosimo Sibilia che si è fermato ...Il secondo penalty a favore dei salentini non era da assegnare: l’intervento di Sciaudone infatti era sul pallone Il Cosenza è uscito sconfitto in quel di Lecce a causa di un errore arbitrale che tale ...