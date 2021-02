Tragedia a Roma: si sente male e sbanda con l’auto, morto 80enne (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tragedia a Roma questa mattina, poco dopo le 8, in vicolo degli Orti Portuensi. Un uomo italiano di 80 anni, si trovava alla guida della sua Ford Fiesta quando, molto probabilmente colto da un malore, ha sbandato e urtato alcuni veicoli in sosta. Sul posto diverse pattuglie della polizia locale del XII Gruppo Monteverde per accertare la dinamica di quanto accaduto. Il personale sanitario del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’80enne. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 febbraio 2021)questa mattina, poco dopo le 8, in vicolo degli Orti Portuensi. Un uomo italiano di 80 anni, si trovava alla guida della sua Ford Fiesta quando, molto probabilmente colto da un malore, hato e urtato alcuni veicoli in sosta. Sul posto diverse pattuglie della polizia locale del XII Gruppo Monteverde per accertare la dinamica di quanto accaduto. Il personale sanitario del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Tragedia a Roma: si sente male e sbanda con l’auto, morto 80enne - lancellone : RT @laura_ceruti: Se Grillo pretende riconferma di Raggi a Roma e il Pd insiste con questa fusione, prevedo una tragedia per quel partito!… - eia58 : RT @laura_ceruti: Se Grillo pretende riconferma di Raggi a Roma e il Pd insiste con questa fusione, prevedo una tragedia per quel partito!… - laura_ceruti : Se Grillo pretende riconferma di Raggi a Roma e il Pd insiste con questa fusione, prevedo una tragedia per quel par… - AngeloWolf6 : @SBellini76 Il vero interista, quella navigato e ricoperto di cicatrici, sa benissimo che il prossimo turno in casa… -