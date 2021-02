Tragedia a Firenze: uno studente del Polimoda, cade da una finestra del quarto piano, perdendo la vita (Di lunedì 22 febbraio 2021) Giallo a Firenze. Uno studente di 21 anni, precipita dal quarto piano di un palazzo, nel centro del capoluogo toscano, morendo sul colpo. I carabinieri cercano ora di fare luce su quanto accaduto, al fine di ricostruire la dinamica che avrebbe portato alla morte del ragazzo. Originario di Monza, il 21enne era iscritto al Polimoda L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 22 febbraio 2021) Giallo a. Unodi 21 anni, precipita daldi un palazzo, nel centro del capoluogo toscano, morendo sul colpo. I carabinieri cercano ora di fare luce su quanto accaduto, al fine di ricostruire la dinamica che avrebbe portato alla morte del ragazzo. Originario di Monza, il 21enne era iscritto alL'articolo NewNotizie.it.

