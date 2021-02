Traffico Roma del 22-02-2021 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 febbraio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio belle ritrovarti dalla redazione studio Daniele guerrisi sulla tangenziale verso San Giovanni solite code a tratti perintenso da Corso Francia e poi da via dei Monti Tiburtini sino al bivio per laL’Aquila proseguendo proprio sul percorso Urbano dellaL’Aquila in uscita dalla città code a tratti da Viale Togliatti fino all’innesto per il raccordo sullo stesso raccordo anulare in carreggiata esterna code dalla Colomba allanina in interna si rallenta dalla Flaminia la Salaria e dalla Nomentana alla Prenestina a Primavalle rallentamenti per lavori su via di Boccea 3 a via Pasquale II in via di Torrevecchia Verso il raccordo a Montesacro chiusa via Monte Bianco Per consentire una cerimonia commemorativa altra manifestazione in pieno di cemento in ...