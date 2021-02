Tpl: Lombardia stanzia 55,9 mln per acquistare 286 autobus 'green' (Di lunedì 22 febbraio 2021) Milano, 22 feb. (Adnkronos) - Uno stanziamento di oltre 55,9 milioni per cofinanziare l'acquisto di 286 nuovi autobus a basso impatto ambientale da destinare al trasporto pubblico locale. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale della Lombardia su proposta dell'assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, di concerto con l'assessore ad Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo. "Si tratta – spiega Terzi - di fondi ministeriali per il rinnovo del parco autobus ottenuti in seguito a un accordo dello scorso dicembre tra Ministero dell'Ambiente e Regione Lombardia finalizzato al miglioramento della qualità dell'aria, tema questo cruciale per il nostro territorio e su cui ho lavorato anche in passato. I nuovi bus contribuiranno non solo a diminuire le ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Milano, 22 feb. (Adnkronos) - Unomento di oltre 55,9 milioni per cofinanziare l'acquisto di 286 nuovia basso impatto ambientale da destinare al trasporto pubblico locale. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale dellasu proposta dell'assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, di concerto con l'assessore ad Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo. "Si tratta – spiega Terzi - di fondi ministeriali per il rinnovo del parcoottenuti in seguito a un accordo dello scorso dicembre tra Ministero dell'Ambiente e Regionefinalizzato al miglioramento della qualità dell'aria, tema questo cruciale per il nostro territorio e su cui ho lavorato anche in passato. I nuovi bus contribuiranno non solo a diminuire le ...

