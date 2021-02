Toyota GR Yaris - Nasce il trofeo monomarca Rally Cup (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il successo commerciale della GR Yaris, esaurita in pochi mesi e diventata una sorta di instant-classic per gli appassionati, ha spinto la Toyota Motor Italia ad organizzare la GR Yaris Rally Cup, mettendo così a frutto le potenzialità della piccola sportiva, che con 261 CV, la trazione integrale e il cambio manuale si è dimostrata divertente da guidare anche nella nostra prova su strada. Kit ufficiale per omologare la vettura. Ai clienti che vorranno partecipare verrà fornito un kit, del quale per il momento le specifiche tecniche, per poter omologare la GR Yaris nella categoria R1T 4WD. Sono cinque le gare di campionato previste, con la prima in programma il prossimo 12-13 giugno al Rally di Alba. Il montepremi totale del monomarca ammonta a 300.000 euro. Le ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il successo commerciale della GR, esaurita in pochi mesi e diventata una sorta di instant-classic per gli appassionati, ha spinto laMotor Italia ad organizzare la GRCup, mettendo così a frutto le potenzialità della piccola sportiva, che con 261 CV, la trazione integrale e il cambio manuale si è dimostrata divertente da guidare anche nella nostra prova su strada. Kit ufficiale per omologare la vettura. Ai clienti che vorranno partecipare verrà fornito un kit, del quale per il momento le specifiche tecniche, per poter omologare la GRnella categoria R1T 4WD. Sono cinque le gare di campionato previste, con la prima in programma il prossimo 12-13 giugno aldi Alba. Il montepremi totale delammonta a 300.000 euro. Le ...

GR Yaris Rally Cup 2021, il trofeo monomarca Toyota: 5 date in Italia

La versione da rally dell'auto sportiva compatta che sotto il cofano monta il motore da 1,6 litri turbo. La nuova Toyota GR Yaris sarà protagonista del primo trofeo monomarca GR Yaris Rally Cup al via nella stagione 2021 con il primo appuntamento fissato nel fine settimana del 12 - 13 giugno in occasione del Rally di Alba.

