Torta morbida di mais senza burro | leggera e veloce

Leggi su chedonna

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Bastano pochi ingredienti, quando sono quelli giusti, per preparare un dolce indimenticabile, provate ladie nutriente Pronta in dieci minuti, più la cottura in forno. Insomma in un’ora circa potete portare a tavola un dolce ottimo in ogni ora del giorno, dalla colazione al dopo cena. Se non ci credete, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it