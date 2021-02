Torino | fiocco rosa in casa Belotti | l’ex attaccante del Palermo diventa papà! L’annuncio su Instagram…

(Di martedì 23 febbraio 2021) Buone nuove in.L'exdelè ufficialmenteto papà. La bella notizia è stata diramata dalla moglie del Gallo, la palermitana Giorgia Duro, che, tramite un post sui propri canali social ha voluto comunicare a tutti i suoi followers la nascita della sua primogenita. Il centravanti delsta vivendo una stagione fantastica dal punto di vista realizzativo nonostante la posizione in classifica, con questa lieta novella che regala una gioia inestimabile sotto il profilo umano e probabilmente andrà a contribuire ulteriormente nel processo di maturazione del talentuoso bomber classe '93.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CLnCsUplXcx/?utm source=ig web copy link"

