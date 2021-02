Topo al Grande Fratello, Signorini si sente male e lascia lo studio VIDEO (Di martedì 23 febbraio 2021) Il padrone di casa, spaventato, è fuggito dietro le quinte, seguito dalle telecamere, a causa di uno scherzo messo in atto da Malgioglio L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 23 febbraio 2021) Il padrone di casa, spaventato, è fuggito dietro le quinte, seguito dalle telecamere, a causa di uno scherzo messo in atto da Malgioglio L'articolo proviene da Gossip e Tv.

IdaDiGrazia : #gfvip Paura al Grande fratello Vip, un topo in studio fa scappare Alfonso Signorini, è uno scherzo, ma lui si infu… - leggoit : Paura al Grande fratello vip, un topo in studio fa scappare Signorini, è uno scherzo, ma lui si infuria: «Non mi è… - limaxcherriez : RT @DeboChimchim: La coerenza di Alfonso: lui può fare gli scherzi su un tema delicato di Tommaso, ma nessuno può fare uno scherzo a lui su… - DeboChimchim : La coerenza di Alfonso: lui può fare gli scherzi su un tema delicato di Tommaso, ma nessuno può fare uno scherzo a… - tvblogit : Grande Fratello Vip 5, un topo (finto) in studio per scherzo, Signorini in fuga #GFVIP -