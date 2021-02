Tom Hardy sarà il protagonista di un nuovo film Netflix (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nel film “Havoc” Tom Hardy interpreterà il ruolo di un detective che svela una rete di corruzione nella sua città Tom Hardy ha firmato per recitare nel nuovo film Netflix del co-creatore di Gangs Of London Gareth Evans. Il film in uscita si intitola Havoc e vedrà Hardy assumere il ruolo di un detective che salva il figlio di un politico mentre svela una rete di corruzione nella sua città, secondo Netflix che ha condiviso la notizia su Twitter. Evans, che è anche il regista dietro The Raid e The Raid 2, scriverà e dirigerà Havoc mentre Hardy produrrà anche. sarà il primo di una serie di progetti che Evans produrrà e dirigerà per il gigante dello streaming nei prossimi anni. Sinossi “Dopo ... Leggi su zon (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nel“Havoc” Tominterpreterà il ruolo di un detective che svela una rete di corruzione nella sua città Tomha firmato per recitare neldel co-creatore di Gangs Of London Gareth Evans. Ilin uscita si intitola Havoc e vedràassumere il ruolo di un detective che salva il figlio di un politico mentre svela una rete di corruzione nella sua città, secondoche ha condiviso la notizia su Twitter. Evans, che è anche il regista dietro The Raid e The Raid 2, scriverà e dirigerà Havoc mentreprodurrà anche.il primo di una serie di progetti che Evans produrrà e dirigerà per il gigante dello streaming nei prossimi anni. Sinossi “Dopo ...

