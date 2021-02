Tognazzi: “Oggi Ultrà avrebbe un finale diverso, ma nel 1991 consegnare il Principe sarebbe stato da infami” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Oggi, 30 anni dopo l’Orso d’argento a Berlino in coabitazione con Jonathan Demme, Ultrà “rischierebbe l’autocensura, proveremmo magari a trovare un finale etico”. Perché quel mondo aspro di trasferte di massa e vecchio tifo Oggi non esiste più. E’ cambiato tutto. Ricky Tognazzi, il regista di quel capolavoro un po’ unico nel suo genere, ne parla con La Stampa. “La Rai ha cercato in tutti i modi una chiusura più conciliante, si aspettavano la denuncia del capo banda che per sbaglio accoltella uno dei suoi. Invece c’è chi prende le distanze, ma nessuno lo consegna. Il codice d’onore malato che tiene insieme il gruppo resta. Lo facessi Oggi mi farei forse condizionare. A 65 anni il senso della morale si rafforza, a 35 la ribellione ce l’hai dentro. Nel 2021 abbiamo una sensibilità ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 febbraio 2021), 30 anni dopo l’Orso d’argento a Berlino in coabitazione con Jonathan Demme,“rischierebbe l’autocensura, proveremmo magari a trovare unetico”. Perché quel mondo aspro di trasferte di massa e vecchio tifonon esiste più. E’ cambiato tutto. Ricky, il regista di quel capolavoro un po’ unico nel suo genere, ne parla con La Stampa. “La Rai ha cercato in tutti i modi una chiusura più conciliante, si aspettavano la denuncia del capo banda che per sbaglio accoltella uno dei suoi. Invece c’è chi prende le distanze, ma nessuno lo consegna. Il codice d’onore malato che tiene insieme il gruppo resta. Lo facessimi farei forse condizionare. A 65 anni il senso della morale si rafforza, a 35 la ribellione ce l’hai dentro. Nel 2021 abbiamo una sensibilità ...

