“The Silent Sun”, quando i Genesis iniziarono a scrivere la storia del rock (Di lunedì 22 febbraio 2021) 1968. Un anno ricco di stravolgimenti, di ribellioni sociali, di mutamenti generazionali. Un anno emblematico per la storia, per la cultura, per la musica. Già, anche per la musica; proprio nel 1968, infatti, i Genesis debuttarono col loro primo singolo, The Silent Sun.Tony Banks, Peter Gabriel, Anthony Phillips e Mike Rutherford diedero vita successivamente ad un album, From Genesis to Revelation (1969). Era solo l’inizio per una delle principali band esponenti del rock progressivo britannico. Non fu così semplice ottenere i pezzi giusti con cui entrare nel mercato discografico per i Genesis. Dopo vari tentativi una nuova sessione di registrazione tenuta nei Regent Studios di Londra diede i propri frutti a dicembre 1967. Fu così che nacquero i primi due 45 giri: The ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) 1968. Un anno ricco di stravolgimenti, di ribellioni sociali, di mutamenti generazionali. Un anno emblematico per la, per la cultura, per la musica. Già, anche per la musica; proprio nel 1968, infatti, idebuttarono col loro primo singolo, TheSun.Tony Banks, Peter Gabriel, Anthony Phillips e Mike Rutherford diedero vita successivamente ad un album, Fromto Revelation (1969). Era solo l’inizio per una delle principali band esponenti delprogressivo britannico. Non fu così semplice ottenere i pezzi giusti con cui entrare nel mercato discografico per i. Dopo vari tentativi una nuova sessione di registrazione tenuta nei Regent Studios di Londra diede i propri frutti a dicembre 1967. Fu così che nacquero i primi due 45 giri: The ...

