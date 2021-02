(Di lunedì 22 febbraio 2021) Dramma familiari per Carlos.Non ce l'ha fatta iladottivo del bomber del Boca Juniors, Carlos, si è spento nelle scorse pre dopo una serie di gravi problemi di salute che lo tormentavano ormai da un anno, aggravati dal-19. Quasi 12 mesi fa il papà dell'Apache, già alle prese con il diabete,subito un delicato intervento chirurgico al collo a cui è seguita la lottail Coronavirus: contratto proprio dopo l'operazione. Carlo, come già annunciato dal suo club, ha lasciato il ritiro e non scenderà in campo in occasione della sfida tra il suo Boca e il Newell's. Forte era infatti il legame che intercorreva tra l'ex, marito della zia dell'Apache, che lo ...

Mediagol : Tevez, grave lutto l'ex Juventus: morto il padre Segundo, aveva lottato contro il Covid-19 -

Ultime Notizie dalla rete : Tevez grave

lutto per Carlos. È morto il papà del bomber del Boca Juniors con un passato italiano nella Juventus. Segundo, padre adottivo del classe 1984, si è spento dopo una serie di gravi ...... soprattutto se mi avessero lasciato concludere l'acquisto di. Se tutto fosse andato come sognava' Galliani magari non avremmo venduto e forse oggi saremmo ancora lì'. Quelepisodio ...L'Apache torna a casa per stare vicino alla sua famiglia in seguito alla morte del padre. Tevez racconta di quanto fosse legato al padre ...Grave lutto per Carlos Tevez, che ha perso il suo padre adottivo, Segundo, a cui era legatissimo e da cui aveva preso il cognome. L'uomo si è spendo dopo una serie di gravi problemi di salute, tra cui ...