Terremoto oggi Trento: magnitudo, epicentro e ultime news (Di lunedì 22 febbraio 2021) Terremoto oggi Trento – Una scossa di Terremoto è stata avvertita oggi, 22 febbraio 2021, intorno alle ore 13,05 in provincia di Trento. Secondo l’INGV, la scossa è stata di magnitudo 3.3-3.8. Notizia in aggiornamento Tutte le scosse di oggi, 22 febbraio Leggi su tpi (Di lunedì 22 febbraio 2021)– Una scossa diè stata avvertita, 22 febbraio 2021, intorno alle ore 13,05 in provincia di. Secondo l’INGV, la scossa è stata di3.3-3.8. Notizia in aggiornamento Tutte le scosse di, 22 febbraio

cmanara77 : RT @MichGPS: #terremoto di magnitudo tra 3.3 e 3.8 oggi alle ore 13:04 Fi oggi 22/02/2021 zona #Trento. Sentito per bene - MichGPS : #terremoto di magnitudo tra 3.3 e 3.8 oggi alle ore 13:04 Fi oggi 22/02/2021 zona #Trento. Sentito per bene - nzinrome : Oggi ricorre il 10° anniversario del terremoto di Christchurch del 2011 che costò la vita a 185 persone e cambiò pe… - mike9938 : RT @Lucia37603819: Vi ricordate quando qualcuno rideva perché c'era stato il terremoto e ciò avrebbe significato una marea di soldi? Ricord… - zazoomblog : Terremoto oggi in Italia 22 febbraio 2021: scossa in provincia di Foggia Tempo reale - #Terremoto #Italia… -