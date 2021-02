Terremoto in Trentino: paura e decine di segnalazioni, la mappa del sisma (Di lunedì 22 febbraio 2021) Una scossa di Terremoto è stata avvertita poco fa in Trentino: paura e decine di segnalazioni, la mappa del sisma. Terremoto TrentinoUna scossa di Terremoto di magnitudo 3.5 è stata rilevata alle ore 13:04 italiane, a una profondità di 12km, con epicentro a 4 km a nord ovest di Ala, in provincia di Trento. I parametri della scossa sono stati segnalati attraverso il servizio messo a disposizione dal sito di Ingv. Ti potrebbe interessare anche -> Firenze, avvertita scossa di Terremoto: epicentro a Borgo San Lorenzo Oltre ad Ala, i centri più vicini all’epicentro della scossa sono Brentonico, Avio e Mori. Invece, la cittadina più grande della zona, a una dozzina di km dall’epicentro, è ... Leggi su ck12 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Una scossa diè stata avvertita poco fa indi, ladelUna scossa didi magnitudo 3.5 è stata rilevata alle ore 13:04 italiane, a una profondità di 12km, con epicentro a 4 km a nord ovest di Ala, in provincia di Trento. I parametri della scossa sono stati segnalati attraverso il servizio messo a disposizione dal sito di Ingv. Ti potrebbe interessare anche -> Firenze, avvertita scossa di: epicentro a Borgo San Lorenzo Oltre ad Ala, i centri più vicini all’epicentro della scossa sono Brentonico, Avio e Mori. Invece, la cittadina più grande della zona, a una dozzina di km dall’epicentro, è ...

