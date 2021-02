Tennis, Novak Djokovic: “La Next Gen ha tutto per vincere gli Slam, noi Big-3 non vogliamo rendere loro la vita facile” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Novak Djokovic prosegue nel suo percorso verso l’Olimpo del Tennis (nel quale già risiede di diritto, sia ben chiaro) andando a ritoccare, volta dopo volta, il libro dei record. Con il successo (il suo nono personale) agli Australian Open, il serbo ha raggiunto quota 18 vittorie nei tornei del Grande Slam, rimandando ulteriormente il tanto atteso “passaggio di consegne” tra i Big-3 (dei quali, ovviamente, fanno parte anche Rafa Nadal e Roger Federer, che di Majors ne hanno 20 in bacheca) e la cosiddetta “Next Gen”. Quei Tennisti che, almeno sulla carta, e già da tempo, avrebbero dovuto soppiantare queste tre leggende viventi con l’aiuto della loro gioventù. Lo si dice ormai da anni, ma quei tre fuoriclasse non hanno la minima intenzione di abdicare. Il trono è ancora ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 febbraio 2021)prosegue nel suo percorso verso l’Olimpo del(nel quale già risiede di diritto, sia ben chiaro) andando a ritoccare, volta dopo volta, il libro dei record. Con il successo (il suo nono personale) agli Australian Open, il serbo ha raggiunto quota 18 vittorie nei tornei del Grande, rimandando ulteriormente il tanto atteso “passaggio di consegne” tra i Big-3 (dei quali, ovviamente, fanno parte anche Rafa Nadal e Roger Federer, che di Majors ne hanno 20 in bacheca) e la cosiddetta “Gen”. Queiti che, almeno sulla carta, e già da tempo, avrebbero dovuto soppiantare queste tre leggende viventi con l’aiuto dellagioventù. Lo si dice ormai da anni, ma quei tre fuoriclasse non hanno la minima intenzione di abdicare. Il trono è ancora ...

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS NOVAK DJOKOVIC VINCE L'AUSTRALIAN OPEN IN FINALE BATTUTO MEDVEDEV 7-5, 6-2, 6-2 #SkyTennis… - OA_Sport : #Tennis, Novak #Djokovic: “La Next Gen ha tutto per vincere gli Slam, noi Big-3 non vogliamo rendere loro la vita f… - gabrielefermi : Ubi Tennis: Il parere a caldo di Scanagatta: giù il cappello, Novak Djokovic è il re di Melbourne.… - lUltimoUomo : «Oggi Medvedev, quando è in forma, è forse già un colpitore migliore di Djokovic, ma colpire la palla e giocare a t… - transnazionale : Tennis: Novak Djokovic vince per la nona volta gli Australian Open. Battuto Medvedev in tre set… -