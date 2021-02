Tennis | Guido Pella positivo al Covid-19 | non giocherà a Cordoba

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Non ci saràal via dell’ATP 250 di, primo torneo sulla terra rossa della stagione sul circuito maggiore e che prende il via nella giornata di oggi. L’argentino è stato infatti trovatoal-19. La comunicazione arriva direttamente dal torneo, che specifica come il giocatore sia stato testato prima dell’inizio del torneo, senza però specificare se il numero 45 del mondo sia asintomatico o meno., che agli Australian Open ha perso al primo turno con il croato Borna Coric, non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Sarà sostituito da un lucky loser, al termine dell’ultimo turno di qualificazione che sioggi assieme a due match di primo turno. Al torneo dipartecipano anche due italiani: Marco Cecchinato, ...