Tennis | ATP Singapore 2021 | i risultati del 22 febbraio Popyrin e Cressy avanzano al secondo turno

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Prima giornata di incontri dell’ATP diche va in archivio e vale la pena raccontare cosa sia accaduto nel day-1 del torneo asiatico. Si parte dal successo in tre set del giapponese Taro Daniel (n.120 del mondo): il nipponico ha sconfitto per 6-3 6-7 (3) 6-3 l’indiano Ramkumar Ramanathan (n.200 del ranking) in 2 ore e 8 minuti di partita. Daniel dunque affronterà nelround la testa di serie n.3 del torneo Marin Cilic, reduce da una prestazione molto deludente agli Australian Open. Vittoria anche per l’americano Maxime: il n.156 del mondo ha regolato in due parziali il rappresentante di Cina Taipei Jason Jung (n.143 ATP) con lo score di 7-6 (4) 6-2 e nel prossimo incontro è atteso alla sfida contro l’altro giapponese Yoshihito Nishioka, che ha battuto per 6-2 3-6 6-3 ...