Tempesta d’amore | anticipazioni 23 febbraio | la truffa di Rosalie

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Martedì 23nella fascia preserale di Rete 4, andrà in onda un nuovo appuntamento con la soap opera tedesca. Nel corso del nuovo appuntamento i colpi di scena si susseguiranno a ripetizione.23Michelle avrebbe preso una decisione molto importante, quella di voler fare il giro del mondo con i soldi ricavati dalla vendita dei gioielli, Paul sarà molto amareggiato, ma cercherà di fare finta di niente. Robert e Vanessa che non sono riusciti a viversi la loro storiacon discrezione, adesso saranno chiamati a fare i conti con il giudizio delle persone. La Sonnbichler attraverserà un momento di crisi, poiché non vorrebbe assolutamente perdere il cuoco di cui si è ...