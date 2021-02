Team smentisce notizia morte Gresini “E’ ancora tra noi” (Di martedì 23 febbraio 2021) BOLOGNA (ITALPRESS) – E’ un vero e proprio giallo quello che ruota attorno a Fausto Gresini, ricoverato per covid dallo scorso 27 dicembre a Bologna. In tarda serata si era diffusa la notizia della sua morte, poi smentita dal suo Team attraverso twitter. “Nonostante le notizie in circolazione, attualmente Fausto è ancora tra noi, seppur in condizioni critiche” le parole della sua scuderia. Gresini, 60 anni compiuti il 23 gennaio scorso, è ricoverato da fine dicembre presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna. Nato a Imola, in carriera ha vinto il titolo mondiale nella 125 nel 1985 e nel 1987 e dopo il ritiro ha creato un proprio Team, il Gresini Racing che è tuttora impegnato nel motomondiale e con ... Leggi su ildenaro (Di martedì 23 febbraio 2021) BOLOGNA (ITALPRESS) – E’ un vero e proprio giallo quello che ruota attorno a Fausto, ricoverato per covid dallo scorso 27 dicembre a Bologna. In tarda serata si era diffusa ladella sua, poi smentita dal suoattraverso twitter. “Nonostante le notizie in circolazione, attualmente Fausto ètra noi, seppur in condizioni critiche” le parole della sua scuderia., 60 anni compiuti il 23 gennaio scorso, è ricoverato da fine dicembre presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna. Nato a Imola, in carriera ha vinto il titolo mondiale nella 125 nel 1985 e nel 1987 e dopo il ritiro ha creato un proprio, ilRacing che è tuttora impegnato nel motomondiale e con ...

