Taxi Chaos, il successore spirituale di Crazy Taxy esce domani (Di lunedì 22 febbraio 2021) In arrivo domani, su console PlayStation 4, Switch e Xbox One, Taxi Chaos, folle gioco di guida metropolitano che riporta in auge un genere ormai misconosciuto, portato all'apice da Crazy Taxi ormai più di vent'anni fa. Proprio come nel classico, il gameplay vede il giocatore girovagare a tutta birra per una metropoli raccattando passeggeri e offrendo loro folli corse contro il tempo in mezzo al traffico e a bizzarri ostacoli. Lo scopo, naturalmente, è passare dai check point nel minor tempo possibile, con meno incidenti di percorso possibili e realizzando il miglior punteggio di sempre! La città in cui è ambientato il titolo è New Yellow City, un gioco di parole tra New York e il classico colore dei Taxi tipici della città, riprodotta piuttosto fedelmente, ma con un twist virato al ...

