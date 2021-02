Supplenti con contratto Covid: sono 75.000 in questo anno scolastico, grande risorsa per la scuola (Di lunedì 22 febbraio 2021) I precari Covid - insegnanti e personale ATA - assunti nell'anno scolastico 2020/21 per far fronte all'emergenza Covid e garantire misure di sicurezza all'interno della scuola, sono 75.000. Il dato analitico non è ancora noto, ma non è un mistero che la maggior parte di essi appartengano ai profili ATA, perlopiù assistenti amministrativi e soprattutto collaboratori scolastici. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 22 febbraio 2021) I precari- insegnanti e personale ATA - assunti nell'2020/21 per far fronte all'emergenzae garantire misure di sicurezza all'interno della75.000. Il dato analitico non è ancora noto, ma non è un mistero che la maggior parte di essi appartengano ai profili ATA, perlopiù assistenti amministrativi e soprattutto collaboratori scolastici. L'articolo .

