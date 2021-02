Superbonus 110% ingrana la marcia. Banco Desio: “Sostegno a famiglie e imprese” (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – E’ grande il successo del Superbonus 110%, una delle misure più consistenti e popolari messe in campo per rinnovare il patrimonio edilizio, rilanciare la crescita e tutelare l’ambiente. Un successo confermato dalla crescita esponenziale delle domande: oltre 3.100 interventi sono stati ammessi a detrazione nei primi due mesi del 2021, con un aumento del 376%, per un totale di 338 milioni di euro. Una misura che verrà senz’altro prorogata dal Governo Draghi, che ha posto al centro del proprio programma il Next Generation EU e la transizione energetica, cui ha dedicato un ministero ad hoc. Che cos’è il Superbonus? Il Superbonus è stato disciplinato dal Decreto Rilancio, che ha portato la detrazione al 110% sulle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per specifici interventi ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – E’ grande il successo del, una delle misure più consistenti e popolari messe in campo per rinnovare il patrimonio edilizio, rilanciare la crescita e tutelare l’ambiente. Un successo confermato dalla crescita esponenziale delle domande: oltre 3.100 interventi sono stati ammessi a detrazione nei primi due mesi del 2021, con un aumento del 376%, per un totale di 338 milioni di euro. Una misura che verrà senz’altro prorogata dal Governo Draghi, che ha posto al centro del proprio programma il Next Generation EU e la transizione energetica, cui ha dedicato un ministero ad hoc. Che cos’è il? Ilè stato disciplinato dal Decreto Rilancio, che ha portato la detrazione alsulle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per specifici interventi ...

UniCredit_PR : #UniCredit4ESG: #UniCredit, @eni gas e luce e Harley&Dikkinson ampliano la propria partnership per rendere più acce… - WowNotizie : Superbonus 110: limiti spesa si moltiplicano in condominio - FondazioneStudi : Ultimi posti liberi per il webinar ?? di domani ?? “Il nuovo #Superbonus: le novità apportate dalla legge di Bilancio… - AmoBergamo : #Bergamo Banco Desio: ottima partenza di Superbonus 110% - MT_Advisory : RT @idealista_it: Asseverazione ecobonus e superbonus 110: i chiarimenti di Enea -