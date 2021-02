Super Mario: ecco il deliziosamente finto sushi Nintendo style (Di lunedì 22 febbraio 2021) Avete mai visto del sushi a tema Mario? Vi presentiamo un video che vi spiega come realizzarlo... più o meno. "Più o meno" perché il risultato sarà bellissimo, anche se... poco commestibile! Nendo Zaiker-Snail, uno YouTuber molto creativo, ha un canale dedicato alla creazione artistica di figurine in pasta polimerica, particolare forma di pasta modellabile a base di PVC molto duttile e che, nelle mani giuste, può dar vita a piccoli capolavori, come in questo caso. Chi ha visitato il Giappone sa che, nelle vetrine dei ristoranti, sono spesso esposte repliche in plastica dei piatti tipici del locale: ebbene, il sushi di Nendo Zaiker-Snail è qualcosa di assolutamente realistico, e in più, anche molto, molto nerd, dato il tocco "alla Mario" di ogni singolo pezzo. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 22 febbraio 2021) Avete mai visto dela tema? Vi presentiamo un video che vi spiega come realizzarlo... più o meno. "Più o meno" perché il risultato sarà bellissimo, anche se... poco commestibile! Nendo Zaiker-Snail, uno YouTuber molto creativo, ha un canale dedicato alla creazione artistica di figurine in pasta polimerica, particolare forma di pasta modellabile a base di PVC molto duttile e che, nelle mani giuste, può dar vita a piccoli capolavori, come in questo caso. Chi ha visitato il Giappone sa che, nelle vetrine dei ristoranti, sono spesso esposte repliche in plastica dei piatti tipici del locale: ebbene, ildi Nendo Zaiker-Snail è qualcosa di assolutamente realistico, e in più, anche molto, molto nerd, dato il tocco "alla" di ogni singolo pezzo. Leggi altro...

