Su piano Covid primo affondo di Fratelli d'Italia a governo: Speranza si dimetta (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il primo affondo di Fratelli d'Italia, unico partito all'opposizione del governo Draghi, è sul piano pandemico. Questione vecchia, che non nasce oggi con il governo attualmente in carica, ma che ha portato il partito di Giorgia Meloni a fare ricorso al Tar del Lazio "per ottenere tutti i documenti che ci erano stati negati" e per capire come sono andate le cose sulla "mancata predisposizione del piano pandemico". Obiettivo il ministro della Salute Roberto Speranza, una delle riconferme del governo Conte II, che, accusa Fdi, "non ha detto la verità sul piano pandemico" e quindi "dovrebbe dimettersi". Fratelli d'Italia lo vuole portare in Parlamento e "in capigruppo - ha spiegato Francesco Lollobrigida, ...

