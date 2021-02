Stop agli spostamenti tra regioni fino al 27 marzo | divieto di visite in zona rossa

(Di lunedì 22 febbraio 2021) . Le novità dal Cdm. Si è concluso il primo Consiglio dei Ministri operativo con la guida del neo presidente Mario Draghi, convocato per questa mattina, lunedì 22 febbraio. Come era stato anticipato ieri, e stando a quanto si apprende da L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto legge Covid . Il provvedimento proroga il divieto di spostamenti tra Regioni fino al 27 marzo. Resta nelle zone gialle e arancioni la ...E' terminata a palazzo Chigi la riunione del consiglio dei ministri. All'ordine del giorno il decreto sulle misure di contenimento del Covid, in particolare la proroga al divieto si spostamento tra le ...Via libera del Consiglio dei ministri. Ieri il vertice con i presidenti degli enti. In zona rossa vietati i trasferimenti nelle seconde case ...Nuovo Dpcm Draghi: il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto a tema coronavirus: vediamo tutte le nuove misure.