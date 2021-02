Stop agli spostamenti tra Regioni e niente visite ai parenti in zona rossa Cosa prevede il nuovo decreto Covid

(Di lunedì 22 febbraio 2021), prorogato il divieto di spostamento tra le. Innon sarà possibile uscire di casa per andare a trovare amici e. Il governo Draghi, al termine del Cdm del 22 febbraio ha approvato il suo primoper quanto riguarda la gestione dell’emergenza sanitaria: le misure principali approvate dall’esecutivo sono lotra lee il divieto di fare visita ad amici ein, prorogato il divieto di spostamento tra leCome ...

HuffPostItalia : Draghi proroga lo stop agli spostamenti tra Regioni. Ipotesi fino al 31 marzo - RaiNews : Il Governo approva lo stop agli spostamenti tra regioni fino al 27 marzo #coronavirus - Corriere : Sky, multa di 2 milioni per i mancati rimborsi agli abbonati per stop a calcio e altri... - RadioPerusia : Cdm verso la proroga allo stop agli spostamenti tra regioni Il decreto dovrebbe rinnovare la scadenza del divieto s… - ladyrosmarino : RT @RaiNews: Il Governo approva lo stop agli spostamenti tra regioni fino al 27 marzo #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Stop agli

E' terminata a palazzo Chigi la riunione del consiglio dei ministri. All'ordine del giorno il decreto sulle misure di contenimento del Covid, in particolare la proroga al divieto si spostamento tra le ...spostamenti in zona rossa verso abitazioni private. E' la novità che, a quanto apprende l'ANSA al termine del Cdm da fonti di governo, compare nel nuovo decreto legge Covid, che proroga al ...Stop agli spostamenti in zona rossa verso abitazioni private. E’ la novità che, a quanto apprende l’ANSA al termine del Cdm sempre da fonti di governo, compare nel nuovo decreto legge Covid.Roma – La lotta al Covid e la campagna vaccinale, ma anche la squadra di governo. Sono questi gli impegni che attendono Mario Draghi da oggi. E’ iniziato questa mattina il primo consiglio dei ministri ...