Stop agli spostamenti fino al 27 marzo Sugli altri divieti si discute

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Il governo Draghi non allenta le misure anti Covid. Non è il momento. Per cui oggi in Consiglio dei Ministri verrà prorogato fino al 27 marzo il divieto di spostamenti tra Regioni e quello di fare visita in casa altrui in più di due persone (bambini esclusi). L’approccio alla lotta al Covid-19 non cambia. Ma del resto sarebbe impensabile con le varianti che stanno aumentando la loro diffusione.