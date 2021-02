Stefano Mei sul caso Schwazer: “Bisogna tenere conto della sentenza” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Una sentenza che ha restituito in parte una vita da atleta ad Alex Schwazer. Qualche giorno fa il tribunale di Bolzano ha assolto il marciatore dalle accuse di doping, in quanto in seguito alle analisi è risultato che non abbia commesso il fatto. Come detto però, la riabilitazione nel mondo dell’atletica è avvenuta solo in parte. Poco dopo infatti la WADA (World Anti-Doping Agency) si è detta inorridita delle accuse mosse verso di lei dal GIP di Bolzano, confermando la squalifica fino al 2024. Sulla questione è intervenuto anche Stefano Mei, neo presidente eletto della FIDAL, la Federazione italiana di Atletica Leggera. Queste le sue parole in merito rilasciate all’Ansa. Le parole di Stefano Mei sul caso Schwazer “Bisogna avere grande rispetto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) Unache ha restituito in parte una vita da atleta ad Alex. Qualche giorno fa il tribunale di Bolzano ha assolto il marciatore dalle accuse di doping, in quanto in seguito alle analisi è risultato che non abbia commesso il fatto. Come detto però, la riabilitazione nel mondo dell’atletica è avvenuta solo in parte. Poco dopo infatti la WADA (World Anti-Doping Agency) si è detta inorridita delle accuse mosse verso di lei dal GIP di Bolzano, confermando la squalifica fino al 2024. Sulla questione è intervenuto ancheMei, neo presidente elettoFIDAL, la Federazione italiana di Atletica Leggera. Queste le sue parole in merito rilasciate all’Ansa. Le parole diMei sulavere grande rispetto ...

