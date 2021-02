SPOSTAMENTO FRA REGIONI | DIVIETO SARÀ PROROGATO FINO AL 31 MARZO

Leggi su limemagazine.eu

(Di lunedì 22 febbraio 2021) . Draghi pronto ad allungare ildianche tragialle. Domani mattina, alle 9.30, il premier Draghi riunirà il Consiglio dei ministri. All’ordine del giorno c’è il decreto legge che vieta gli spostamenti traanche gialleal 25 febbraio, destinato a una proroga. Con la variante inglese che incalza e l’Rt che sta superando la soglia di 1 in diverse, anche per il ministro Speranza “sarebbe saggio” tenere chiusi i confini regionali ancora per qualche settimana, oltre il 5. L’ipotesi è di prorogare il blocco degli spostamenti sul territorio nazionaleal 31 del prossimo mese.