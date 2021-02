Spostamenti tra regioni vietati sino al 27 marzo: ok del Consiglio dei Ministri (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Consiglio dei Ministri ha approvato, a quanto si apprende da fonti di governo, il decreto legge Covid. Il provvedimento proroga il divieto di Spostamenti tra regioni fino al 27 marzo e anche la regola che limita gli Spostamenti verso le abitazioni private a due adulti con in più solo i figli minori di 14 anni. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ildeiha approvato, a quanto si apprende da fonti di governo, il decreto legge Covid. Il provvedimento proroga il divieto ditrafino al 27e anche la regola che limita gliverso le abitazioni private a due adulti con in più solo i figli minori di 14 anni. SportFace.

