Spostamenti tra regioni | verso blocco fino a fine marzo Le opzioni del Governo Draghi

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 22 febbraio 2021)trabloccati almeno: sul tema ilsembra avere poche alternative, almeno per il momento, rispetto alle misure attuate da Conte bis. Ultimi sondaggi Tp: il 58,7% degli italiani dice no ad un nuovo lockdowntra: proroga di almeno trenta giornitrabloccati almeno per altri 30 giorni o comunque: lo stop attualmente in vigore scade giorno 25 febbraio, d’altra parte, è ormai praticamente certo che ilconfermerà la decisione presa dal Conte bis. Ciò vale anche per cosiddetta “deroga per le ...