Spostamenti tra Regioni, oggi il nuovo decreto 22 febbraio 2021: cosa cambia con il Governo Draghi (Di lunedì 22 febbraio 2021) Via libera agli Spostamenti tra Regioni o si continuerà sulla linea della prudenza con una proroga del divieto? E' questa la domanda che si fanno in tanti e sulla quale il nuovo esecutivo Draghi starebbe lavorando. Lo spostamento tra Regioni (anche quelle in zona gialla) ora, lo ricordiamo, è consentito solo se motivato da esigenze di lavoro, salute o necessità e con autocertificazione alla mano nel caso di un eventuale controllo. Il divieto, fissato prima fino al 15 febbraio e poi prolungato al 25 dello stesso mese dall'ex Premier Conte, è quasi in scadenza. cosa deciderà di fare il Governo Draghi? Ieri il confronto con i governatori delle Regioni, oggi il Consiglio dei Ministri, ma uno dei temi sul ...

